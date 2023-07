Fundamentalismus und Ökonomie

Mit großer Verwunderung und tiefgreifendem Erstaunen vernahm ich die Formulierung "Sieg über den Ökofundamentalismus" aus dem Munde eines Politikers anlässlich des Spatenstichs für das Flusskraftwerk in Stegenwald. Denn es gibt zwei gleichwertige Begriffe, die mit der Vorsilbe "Öko-" beginnen, nämlich Öko-nomie und Öko-logie. Vor allem die Ökonomie ist durch Fundamentalismus geprägt, der durch geistige Haltung, Anschauung und durch kompromissloses Festhalten an Grundsätzen gekennzeichnet ist. Im Fall der Ökonomie bestimmt der Fundamentalismus bis hin zum reinen Kapitalismus das politische Handeln.

Die Ökologie darf keinen Fundamentalismus kennen. Denn sie muss als weitreichende, prägende Naturwissenschaft offen sein für die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und die entsprechenden Schlüsse für die Erhaltung des Lebens auf der Erde ziehen. Oberflächliche politische Wörter wie "Öko-Fundamentalismus" zeugen von einer grundlegend stark beschränkten Problemsicht, die mit mangelndem Durchsichtsvermögen gekoppelt ist. Der Ökostrom vom Kraftwerk Stegenwald wird reichlich Kapital fließen lassen und sauberen Mammon in die entsprechenden Kassen spülen. Jedermann lässt grüßen.



Univ.-Prof. i. R. Dr. Roman Türk, 5201 Seekirchen