Zum Interview mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in den SN vom 29. 12.: Bravo Frau Präsidentin Rabl-Stadler, diese klare, fundierte Meinung zu dem Ansinnen von Walter Thaler, das Logo zu ändern. Man kann versuchen, in allem eine eventuelle Vergangenheit in Verbindung zur NS-Zeit zu finden. Muss man aber nicht! Das Logo ist schön und einprägsam und ich bin sehr froh, dass es nicht geändert wird. In diesem Sinne freue ich mich auf die Ausstellungen zur 100-Jahr-Feier mit vertrautem Logo .



Natalie Zeynek, 5020 Salzburg