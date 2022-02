Funktionäre haben Anteil am Erfolg

Zu "Ehrensalve für den Seekirchner Skisprung-Olymiasieger" im SN-Lokalteil vom 17. 2.: Sie schreiben: "Beim Empfang in den hinteren Reihen versteckt klatschte auch Alois Mitterbauer Beifall." Dazu darf ich Nachstehendes ergänzend beitragen:

Ende der 90er Jahre meldete sich bei mir in der Direktion der Volksschule Seeham ein gewisser Herr Alois Mitterbauer, Funktionär des SC Seekirchen am Wallersee. Er erzählte mir von dem Vorhaben, in Seekirchen eine Skisprung-Sektion aufbauen zu wollen. Dazu möchte er in den einzelnen Klassen einen kurzen Vortrag halten, um Kinder zu begeistern und sie für diese Wintersportart zu animieren.

Da ich selbst begeisterter Skifahrer war und wieder bin, war das natürlich kein Problem. Ich glaube mich erinnern zu können, dass sich ein talentiertes Mädchen zum Training meldete. Wahrscheinlich war die VS Seeham nicht die einzige Schule, die Herr Mitterbauer besuchte.

Ich sehe Herrn Mitterbauer als Vater des "exotischen Flachland"-Skisprungerfolgs und als Beispiel vieler Funktionäre, die im Hintergrund arbeiten, ohne die es aber nicht zu sportlichen Erfolgen käme und darf an dieser Stelle dem Seekirchner Skisprung-Olympiasieger Daniel Huber herzlich gratulieren.





Hans Ziller, ehem. VS-Direktor, 5164 Seeham