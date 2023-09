Fusion der Ärztekammern

Das Chaos in der Wiener Ärztekammer eröffnet die Möglichkeit, umfassend zu reformieren: Die zehn künstlich aufgeblähten Standesvertretungen (eine Österreichische Ärztekammer plus neun Landeskammern) sind zu einer einzigen Kammer zu verschmelzen. Dann soll mit einer bundesweit durchgeführten Wahl neu gestartet werden. Blick ins Ausland: Den 13 Millionen Bayern stehen rund 80.000 Ärzte zur Verfügung. Die kommen gut mit einer, ihrer Bayrischen Ärztekammer, aus. So ist es auch machbar unsere 49.000 Mediziner, in eine einzige Standesvertretung zu führen. Nach Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse steht der bundesweit einheitliche Ärzte-Honorarkatalog vor der Tür. Damit fällt die wichtigste Aufgabe der Landeskammern, Verträge mit der jeweiligen Gebietskrankenkasse abzuschließen, weg. Auch die neun verschiedenen Wohlfahrtsfonds gehören zu einer einzigen Pensionsversicherung verschmolzen, wobei die bisher erworbene Ansprüche erhalten bleiben.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien