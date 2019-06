Fußach lässt grüßen

Ich weiß nicht, warum mir - Jahrgang 1939 - bei der Betrachtung unserer gegenwärtigen innenpolitischen Situation, "Fußach 1964" in den Sinn kommt. Das SPÖ-geführte Verkehrsministerium hatte die Schiffswerft in Fußach am Bodensee mit dem Neubau eines Linienschiffes beauftragt. Aus parteitaktischen Gründen sollte das Schiff den Namen des ehemaligen Bundespräsidenten Karl Renner tragen. Das wurde nicht nur von großen Teilen der Vorarlberger Bevölkerung zunehmend als Provokation empfunden.

Als im Herbst 1964 die Schiffstaufe erfolgen sollte, wurde der angereiste Verkehrsminister von einer aufgebrachten Menschenmenge empfangen. Als sich die Demonstranten anschickten, den Minister in das Hafenbecken zu werfen, erfolgte dessen überstürzte Rückreise. Das Schiff wurde in weiterer Folge notgetauft und befährt heute noch den Bodensee. Es heißt Vorarlberg. Bei der Nationalratswahl 1966 erlitt die SPÖ ein Debakel.

Reg.Rat Ing. Josef Lunzer, 2130 Mistelbach