Fußball-EM und ihre Zuschauer

Die einen Fußballer spielen die EM in vollen Stadien, die anderen vor leeren Rängen. Zur Zeit wird gestritten wer (nicht) in Wembley zuschauen darf.

Wie wäre es sich, nach der EM ein Bild davon zu machen, wie sich die Corona-Zahlen bei den Zusehern entwickelten? Wenn das die EU nicht kann, dann sollte man zumindest national bei allen Corona-Fällen auch die Frage erheben, ob man in einem Stadion war. Danach diese Zahlen mit der "Normalbevölkerung" vergleichen und die richtigen Schritte daraus ziehen -und veröffentlichen!







Reinhard Kaske, 1130 Wien