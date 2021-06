Fussball Europameisterschaft

Europa ist im Fußballfieber

Welche Mannschaft wird der Sieger?

Fußball ist in aller Munde - und das zu jeder Stunde

Kluge Tipps und guter Rat machen die Runde

Auch viel Kritik und Spott ist mit im Bunde

Public Viewing ist der Hit

Doch auch im Home TV fiebern viele mit

Arnie vor, noch ein Tor!

Brüllen tausende im Chor

Trainer Foda taktiert mit großer List

Am Feld zeigen die Spieler was Sache ist

Sieg und Niederlage sind Geschwister

Sagt unser Sportminister

Sollte unsere Elf einen Spitzenplatz erringen

Werden wir lautstark singen:

"Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich"

Toor, Toor, Toor! San mir narrisch?

Mag. Wilfried Ledolter, 8680 Mürzzuschlag