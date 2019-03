Fußball und der Verkehr

Fußball könnte auch Freude machen. Das kann man in Siezenheim, genau gesagt in der Holzmeisterstraße, nicht mehr sagen, wenn sämtliche Vignetten-Flüchtlinge durch den Ort (die Betonung liegt auf Ort) zum Red-Bull-Stadion fahren. 100e Autos, die Anfahrt zieht sich über eine Stunde hin und natürlich 100e Autos wieder retour, schon zu nächtlicher Stunde.

Dass man in Salzburg dem Bürger in der Stadt und auch auf dem Land alles abverlangt, was Verkehrsbelastung anbelangt , ist ja bekannt, wobei im Ort auch noch der Flughafen seinen Lärmpegel hinterlässt.

Mein Vorschlag, mit der Asfinag eine Lösung über die Eintrittskarte anzustreben, hat leider kein Gehör gefunden.

Vielleicht fängt man einmal zum Nachdenken an. Mit abgehobener Politik gewinnt man keine Wahl.



Hermann Schmidt, 5071 Siezenheim