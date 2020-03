Antwort auf den Leserbrief "Eine Bitte an Polizei und Radfahrer" vom 26. März.

Fußgänger, Radfahrer und auch Autofahrer sind wir doch alle, je nach Situation. Selbstverständlich müssen sich auch Radfahrer an geltende Gesetze halten! Wenn ich als Radfahrer schon entfernt klingle, werde ich aber öfters überhört. Näher gekommen und wieder klingeln bedeutet dann: "Müssen sie so penetrant klingeln!" Gar nicht klingeln provoziert wiederum: "Haben sie mich aber erschreckt!" Allen kann man es offenbar nie recht machen.

Mein Eindruck ist daher eher: "Fußgänger dürfen (fast) alles!" Zum Beispiel: als einziger Fußgänger weit und breit setze ich meinen Fuß auf den Zebrastreifen und halte damit ein einzelnes Autos an anstatt es noch vorbei zu lassen. Viele Fußgänger mit Kind und Hund sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt und sehen und hören nichts. Fußgänger gehen meist schwarz gekleidet auf finsteren Straßen. Das weit verbreitete obsessive Telefonieren auf gemischten Wegen sollte auch für Fußgänger verboten sein. Nach dem Prinzip des Herrn Dr. Pabst möge die Polizei auch Fußgänger anhalten und auf ihr Outfit und Verhalten im Verkehrsraum vorsorglich überprüfen, nicht nur die Radfahrer. Wollen wir das als offene Gesellschaft?







