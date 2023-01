Fußgänger leben gefährlich!

Es ist schon erstaunlich, wie wenig sich die Verkehrsplaner den Kopf über das (Über-)Leben der Fußgänger zerbrechen. Ein gutes Beispiel ist die Bushaltestelle Kopfsberg in Obertrum.

Kürzlich widersetzte sich der Busfahrer meinem Wunsch, an dieser Haltestelle vorne beim Fahrer aussteigen zu dürfen, mit dem Argument, das sei zu gefährlich. Ich stieg also hinten aus mit dem Kommentar "so richtig gefährlich wird's aber erst jetzt da draußen".

Es ist stockdunkel, die meisten Fahrzeuge brausen an mir mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Schließlich bleibt dankenswerterweise ein Auto auf der mir am nächsten gelegenen Fahrspur stehen, aber ich trau mich nicht losgehen, denn wenn die Autos der beiden anderen Fahrspuren stadteinwärts nicht stehenbleiben?

Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mitten auf der Straße stehenzubleiben und zu hoffen, dass mich niemand übersieht und niederfährt. Also warte ich je nach Tageszeit oft sehr lange, bis alle drei Fahrspuren auf weite Sicht frei sind und gehe dann, so schnell ich kann, über die Straße.

Ich bin weder ein Kind noch gebrechlich. Ich möchte hier auch die Lage aller, die sich im Straßenverkehr schwer tun, zu bedenken geben.

Liebe Verkehrsplaner! Warum gibt es hier keine entschärfenden Maßnahmen, wie etwa Zebrastreifen und oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung? Auch die Haltestelle Lindenhofsiedlung ist nicht ganz ungefährlich (kein Zebrastreifen) und ich habe den Verdacht , es könnte noch mehrere solcher gefährlichen Haltestellen geben. Es ist wichtig etwas zu unternehmen, bevor etwas passiert.

Jedes Menschenleben ist wertvoll, auch das von Fußgängern.







Susanne Hollweger, 5162 Obertrum