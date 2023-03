Fußstreifen zur Prävention von Gewalttaten

Zur Verhinderung von zahlreichen Gewalttaten - wie die letzten in der Getreidegasse - ist zu hoffen, dass jetzt Experten zu dem Schluss kommen, dass man die Prävention wieder aktiviert, indem man die Pflicht-Fußstreifen erneut in Gang setzt. Fakt dazu ist, dass man speziell in den Nachtstunden keinen Polizeibeamten sieht. Diese präventiven "Rayonsbegehungen" wurden vor 30 Jahren eingestellt.

Nur ein Beispiel: Einem Polizeibeamten gelang es in dieser Zeit, um vier Uhr morgens, einen Serieneinbrecher (drei Geschäfte) in der Getreidegasse in flagranti festzunehmen. Natürlich während seiner Fußstreife. Folglich dürfte es Experten nicht schwer fallen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Werte Experten, es gehen mit der altbewährten Methode nicht nur die Straftaten, sondern auch die Versuche dazu wesentlich zurück.

So hoffe ich, dass diese Zeilen bei den zuständigen Experten und Politikern endlich ein offenes Ohr finden, nachdem bereits einige meiner profunden Ratschläge keinen Anklang fanden. Als mit dem Problem Vertrauter sehe ich keine weitere Alternative.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg