G7 steht für Galgenhumor?

Da hocken sie nun wieder beieinander - offensichtlich gut gelaunt und beim Fototermin lachend - die Sieben, die sich selbst als die wirtschaftlich mächtigsten Demokratien der Welt bezeichnen. Und was verhandelt man eigentlich?

Ach so. . . es geht eh' nur um die kommende Wirtschaftskrise, Putins drohenden Amoklauf mit Atomwaffen und die mittlerweile unabwendbare Weltklimakrise. Also: Die Absicht, dem Kreml und der Welt vor allem ein gutes Einvernehmen und gute Arbeitsatmosphäre unter den G7 zu demonstrieren ist verständlich - wirkt aber in Anbetracht der Lage doch reichlich bizarr! Und offenbar ist in der deutschen Polit-Szene schon vergessen worden, dass Politiker, die angesichts von Katastrophen lachend gefilmt werden, vom Volk einfach nicht mehr gewählt werden.







Harald König, 5020 Salzburg