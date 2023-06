Gackerlsackerl bleiben am Wegrand zurück

Ich bin ein Bewunderer unserer Landschaft und Natur. Ich empfinde es als Privileg, hier im südlichen Flachgau zu Hause sein zu dürfen. Hier, wo alle vier Jahreszeiten einladen, die wunderschöne Natur unseres Landes zu bewundern. Leider fällt mir vermehrt auf, dass die Hundehalter die Hundstrümmerl zwar schön in einem Gackerlsackerl aufsammeln, sich im Anschluss jedoch des Sackerls samt Inhalt entledigen, in dem sie es einfach am Wegrand vergessen.

Bei meiner letzten Fuschlsee-Uferwanderung musste ich insgesamt sieben solcher Exkrement-Pakete vorfinden. Den Hundehaltern ist es offensichtlich nicht bewusst, dass sie das Problem vervielfachen, in dem sie die nicht verrottbaren Sackerl samt Inhalt einfach liegen lassen. Dann könnte man die Trümmerl ja besser gleich der Natur überlassen.

Bitte liebe Hundehalter/-innen, nehmt eure Gackerlsackerl mit bis zum nächsten Mistkübel oder verwendet ein Sackerl für das Gackerl-Sackerl! Der Natur und der schönen Landschaft zuliebe, aus dessen Grund ihr ja auch die Wege für eure Spaziergänge mit euren Liebsten nutzt.

Werner Wimmer, 5303 Thalgau