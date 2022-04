Gäbe es nicht einen anderen Standort?

Erika Hirscher stellt in ihrem Leserbrief vom 15. 4. 2022 mit dem Titel "Adnetfelder - Werte, Weitblick und Visionen" folgende Frage: Hat die Politik - vor allem übergeordnet das Land Salzburg - wirklich alles Mögliche getan, um dem Wohl und der Lebensqualität in dieser Region zu dienen? Ist es nicht längst und unausgesprochen so, dass die wirtschaftliche Macht die Politik leitet?

Mein Beitrag wäre eine simple Lösung der Standortfrage in dieser polarisierten Diskussion.

Wenn die Firma Schlotterer behauptet, es gebe keine praktikable Industriefläche im Raum Tennengau, die die Größe und Erreichbarkeit bietet, so frage ich mich: Warum kann man nicht ein Auwald-Gebiet jenseits des Gefängnisses Puch-Urstein opfern und den neu entstandenen Industriepark erweitert denken?

Die liebliche und friedliche Atmosphäre der Adnetfelder wäre gerettet!



Manfred Weissenbacher, 5400 Hallein