Gaisberg: eine Lösung für alle

Unser Gaisberg ist ein wunderbares Naherholungsgebiet, aber auch für Touristen sehr interessant. Es braucht endlich eine umfassende Lösung, die die meisten Bedürfnisse zufriedenstellt. Mein Vorschlag:

1. Busverbindung ab Mirabellplatz wie bisher, aber 45-Minuten-Takt von März bis Oktober.

2. Sperre der Gaisbergstraße für den Individualverkehr (Kfz) ab der Zistel und von Jänner bis Dezember.

3. Der "P" bei der Zistel wird vergrößert und natürlich kostenpflichtig.

4. Ab Guggenthal bzw. Vorderfager werden die Gaisbergstraßen zu Mautstraßen, natürlich mit Ausnahmen für die Gewerbetreibenden und die Anrainer.

5. Am Gipfelplateau wird ein Sanitär- und Umkleidetrakt errichtet, einfache Waschgelegenheit, Toiletten, Umkleide, und von mir aus gegen Gebühr.

6. Die beiden Gaststätten am Plateau erhalten eine Wirtschaftsförderung, um Verbesserungen vornehmen zu können.

6. Errichtung einer Photovoltaikanlage am Plateau, der am Gipfel benötigte Strom wird so selbst produziert.

7. Oben am Plateau entsteht ein Motorikpark, auf Kinder ausgerichtet.

8. Ab der Zistel wird ein Sessellift auf das Plateau geführt.

9. Umsetzung bis Ende 2023, das ist ambitioniert, sollte aber machbar sein, wenn der Bürgermeister mit dabei ist. Man spürt, dass der "Gaissi" für ihn ein Thema ist.



Günter Österer, 5020 Salzburg