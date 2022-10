Völlig richtige Entscheidung für unser aller Klima! Auch die Altstadt sollte, mit Ausnahme Lieferverkehr, gesperrt werden. In Italiens und Frankreichs touristischen Großstädten wie Verona, Florenz, Treviso, auch Avignon, Reims, Bordeaux, Tours, etc. ist dies seit Jahrzehnten so geregelt. Paris erlaubt seit 2017 keine Diesel-Taxis! Die Prachtstraße ins Zentrum "Champs Élysée" wird ab 2024 eine Parkanlage.







Prof. Michael Reinartz, 5020 Salzburg