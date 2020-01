Gaisberg-Projekt hat drei Mängel

Natürlich müssen die NEOS auf NEO-Ideen aufspringen. Aber eine Prüfung, was das ist, täte trotzdem gut.

Eine Seilbahn auf den Gaisberg wäre eine tolle Sache, nur - es gibt schon eine Straße. Um einer Seilbahn Sinn zu geben, müsste man die Straße für den öffentlichen Verkehr sperren. Täte man das, könnte man sofort und ohne große Vorbereitung den vorhandenen Busverkehr verstärken und das Wasser auch gleich mitnehmen.

Zum Glück sind die NEOS nicht auch noch auf die Stadt-Seilbahn aufgesprungen. Dieses Projekt leidet nämlich an drei Mängeln:

Erstens sind die gezeigten Bilder ja ganz nett, für Salzburg interessant wäre aber, wie das im Bereich Hanuschplatz - Staatsbrücke aussehen würde.

Zweitens müssen cirka 50.000 PKW-Fahrten täglich auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert werden, um Salzburg zu entlasten. Da sind drei Parkhäuser je 500 Plätze an der Peripherie nicht einmal der Tropfen auf den heißen Stein.

Drittens würde diese Lösung wenig zur CO2-Einsparung beitragen, weil der Autoverkehr bis zur Stadtgrenze erhalten bliebe. Wichtig ist aber, den Individualverkehr schon in der Nähe der Wohnorte auf die Bahn zu bringen.

Übrigens hat Salzburg schon sehr lange Seilbahnen, nämlich die 1892 eröffnete Festungsbahn und das seit 1460 bestehende Reißzeug im Nonntal.





Erwin Pamp, 5023 Salzburg