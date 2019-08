Gaisberg soll autofrei werden

Bei einer Radtour vor Kurzem auf den Gaisberg ist mir wieder bewusst geworden, dass der Gaisberg definitiv für Autos gesperrt werden soll.

Es ist mir bislang immer noch ein Rätsel, wieso die öffentliche Befahrung des Gaisbergs noch immer erlaubt ist! Der Berg dient als Erholungsgebiet für Salzburgs Einwohner, und insbesondere den Tieren, die dort leben. Der Regierung scheint es aber anscheinend egal zu sein, wie viele Autos täglich auf den Gaisberg fahren, nur weil sie zu faul sind, zu Fuß oder mit dem Rad hinaufzufahren. Die noblen Damen und Herren fahren natürlich auch gerne mit dem Porsche oder Cabrio, welche extraviel Diesel oder Benzin in die Luft pumpen und zudem Wanderer, Radfahrer und Tiere mit ihrem Lärm belästigen.

Ein Shuttlebus wäre hierfür, zusätzlich zum Linienbus, ideal. Immerhin gibt es auch Leute, die es nicht zu Fuß oder mit dem Rad hinauf schaffen. Jedoch sollten, wie es jetzt zurzeit nicht ist, Touristen und Besucher nur in Maßen auf den Gaisberg können, um den Schmutz und Abfall zu reduzieren. Gerade heute musste ich wieder Touristen ermahnen, ihre Zigarettenstummel nicht einfach in die Wiese zu werfen, sondern, so wie es sich gehört, in den Mistkübel.

Es ist an der Zeit, etwas zu ändern, liebe Regierung.

Tamara Schmidt, 5101 Bergheim