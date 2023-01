Gaißau ist auf bestem Weg!

Nach letzten Meldungen in den SN ist das Skigebiet Gaißau hier auf dem rechten Weg. Tourengeher werden immer zahlreicher. Dazu ein Beispiel aus Tirol: An der Hohen Munde bei Seefeld in der Leutasch gab es einen Sessellift, der hinauf zur Rauthhütte führte. Es gab kein Geld für die Erneuerung des Lifts. Es entwickelte sich ein Skitouren-Hotspot und eine Wanderbewegung im Sommer. Gute Abfahrer steigen im Winter sogar nach der Arbeit hinauf. Die Hütte ist gut besucht, denn es gibt gute Mahlzeit und Jause, und anscheinend denkt dort kein Mensch mehr daran, in einen Lift zu investieren. Für den Parkplatz unten muss man zahlen.





Erna Mair, 5020 Salzburg