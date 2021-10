Gaißau: Wann denkt man endlich um?

Wie wäre es, wenn in Gaißau-Hintersee anstatt der geplanten Zehner-Gondelbahn mit Speicherteich einfach und kostengünstig der bestehende, in die Jahre gekommene Doppelsessellift erneuert würde? Wie wäre es, wenn man im Sommer die Mautstraße (im Winter eine tolle Rodelbahn) für Autos sperren und Einheimische und Touristen gemütlich mit dem Sessellift nach oben befördern würde? Wie wäre es, wenn man versuchen würde, eines der charmantesten Skigebiete, die Salzburg noch zu bieten hat, weitestgehend so zu erneuern, dass der Charakter dieser Landschaft erhalten bleibt, ohne "neue Attraktionen" am Berg? Wie lange dauert es noch, bis endlich ein Umdenken stattfindet, das "Berge versetzt"?



Mag. Ingrid Winchenbach, 5161 Elixhausen