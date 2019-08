Galapublikum ohne Manieren

Zum Leitartikel "Wie schrecklich! Frau Netrebko sagt ab" (SN, 2. 8.): "Das menschliche Wesen - so Friedrich Dürrenmatt - ist dem menschlichen Tun davongelaufen, das ist unsere Tragik. Trotz aller unserer Kenntnisse verhalten wir uns immer noch wie die Höhlenmenschen von einst." Und ja, wie Höhlenmenschen verhielt sich ein nicht geringer Teil der Festspielbesucher bei der Absage von Frau Netrebko. Als dann noch eine stimmliche Einschränkung von Yusif Eyvazov bekannt gegeben wurde, zeigten die Besucher die hässliche Fratze von Wohlstandsverwahrlosung. Benimmregeln und Häme. Wird die Geilheit nach absoluter Spitzenleistung nicht erfüllt, senkt man den Daumen! Das geht - in unserer Zeit - sehr schnell! Die Sopranistin Hui He hat, letztendlich, das Konzert gerettet. Ihr sollte man dankbar sein. Und Yusif Eyvazov hat Mut bewiesen, und ein ordentliches Konzert abgeliefert. Nur, vor dieser Art von Publikum muss man Angst haben! Der Autor Stanislaw Lec hat einmal gemeint: "Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wie schade, dass es eine Dornenkrone ist."

Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf