Games of Olympia: Das Lied von Siegen und Tränen

Zu ""Arrogant", "Dumme Blondine": Mikaela Shiffrin veröffentlicht Hasskommentare" im SN-Olympiateil vom 18. 2.: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die beste Skifahrerin im ganzen Land? Mikaela Shiffrin!? Nach dreimaligem Bangen um die Medaillen und dreimaligem Ausfall als Ergebnis bei den Olympischen Winterspielen in Peking jedoch waren Hasskommentare auf Social Media die Folge! "Dumme Blondine": eine humorlose Beleidigung. "Versagerin": eine unqualifizierte Verurteilung - der zweifachen Olympiasiegerin und sechsfachen Weltmeisterin, wohlgemerkt. Man sollte sich hier jedoch vor Augen führen: Selbst dem noch so erfahrenen Autofahrer kann durch einen kleinen Moment der Unachtsamkeit ein Unfall passieren, genauso wie der weltbesten, unter hohem Olympiadruck stehenden Skirennläuferin ein Ausfall. Sollten also nicht selbst Ausnahmeathleten auch Fehler machen dürfen!?







Michael Koidl, 5301 Eugendorf