Ganz ohne Heizung geht es nicht - Gebäudebestand ist das Problem

"Ganz ohne Heizung" … dank achtzig Zentimeter dicker Außenwände! (Monika Graf, SN 27. 7.). Das Ergebnis zählt. Wenn und Aber gibt es immer. Freilich auch alternative technische Wege um Ähnliches zu erreichen. Vergleichbare Qualitätsniveaus vorausgesetzt.

Als vor vier Jahrzehnten neues Denken in punkto Bauen und Heizen in die Köpfe sollte, wurden Bauherrschaften noch mit den Begriffen Bunkerklima oder Barackenklima konfrontiert. Heute hat man dafür schönere Worte. In der Heizperiode geht nun einmal die drin erzeugte Wärme ans Freie verloren. Deshalb wird die Wärmeverluste minimierende Gebäudehülle das Um und Auf bleiben. Schon in Hinblick auf Einfachheit, Dauerhaftigkeit und die Hochwinterzeit.

Unter den Tisch fällt vielfach, dass ein Haus das anfangs als fast "heizfrei" gilt, dies über Jahrzehnte nicht bleibt. Nicht nur der Abdichtungen wegen, auch aufgrund von Nutzerverhalten.

Das wahre Problem ist aber wie angesprochen, nicht der Neubau, sondern die Wärmewende im Gebäudebestand - wo nämlich noch nicht so viel Fortschritt angekommen ist. Hier würde eine Fortschritts-Offensive etwas bewegen.







Heinz Eggert, 5020 Salzburg