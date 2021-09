Garage verbessert den Verkehrsfluss

Die Aussagen des Aufsichtsratsvorsitzenden der Parkgaragengesellschaft, Christoph Fuchs (ÖVP), in der Lokalausgabe der "Salzburger Nachrichten" vom 11. September sind aus meiner Sicht plausibel. Denn das immer wieder vorgebrachte Argument, wonach die Erweiterung der Garage ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen und einen Verkehrskollaps verursachen würde, ist nicht nachvollziehbar.

Solange nämlich die bestehenden Park-&-Ride-Systeme nicht besser beworben werden und somit der öffentliche Verkehr nicht attraktiver gestaltet wird, werden auch künftig während der Festspiele, insbesondere aber an Regentagen im Sommer, am Tag der Deutschen Einheit und nicht zuletzt im Advent Autokolonnen in Richtung Altstadt rollen. Egal ob die Garage erweitert wird oder nicht.

Allerdings hätte eine Erweiterung den Vorteil, dass jene Autofahrer, die derzeit in einem Stau vor zwei roten Ampeln der besetzten Mönchsberggarage stehen und in der Folge verzweifelt versuchen, einen Parkplatz in der Altstadt zu finden, künftig die erweiterte Mönchsberggarage benützen könnten. Was im Übrigen durch einen verbesserten Verkehrsfluss auch die Umweltverschmutzung reduzieren würde.

Dass die Bürgerliste permanent gegen die Erweiterung der Garage mobil macht, war zu erwarten. Wobei der Vorschlag, die Besucher der Festspiele sollten künftig im Rahmen eines "Green Event" dazu gebracht werden, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel anzureisen, derzeit nicht durchsetzbar und somit realitätsfremd ist.



Herbert Stocker, 5020 Salzburg