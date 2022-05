Garagenausbau ist Schritt in die Zukunft

Salzburg ist bekannt dafür, jedwedes Großprojekt zu verhindern. Ob es an Weitsicht oder am Verständnis oder nur am Willen mangelt, wage ich nicht zu beurteilen. Fest steht, wir lassen Großes einfach nicht zu. Ein trauriges Beispiel hierfür ist und bleibt das Guggenheim-Museum im Mönchsberg. Damit hätten wir auch ein Zeichen der Gegenwart für die Attraktivität der Stadt Salzburg setzen können. Nein, wir zehren lieber nur von den Großtaten der Vorväter. Selbst etwas Neues, Außergewöhnliches zu schaffen, dazu sind wir zu bequem, zu selbstsüchtig, zu bieder. Ein weiteres Beispiel zeichnet sich gerade beim S-Link ab. Ein Trauerspiel, dass auch dieses Großprojekt so viel Widerstand erfährt, auch wenn endlich ein Öffi kreuzungsfrei unterirdisch geführt werden kann.

Die Erweiterung der Mönchsberggarage ist zwar kein Jahrtausendprojekt, aber immerhin ein Schritt in die Zukunft. Bei allen Unkenrufen wird das Auto nicht Vergangenheit sein, nein, nur wird es halt anders betrieben. Ob elektrisch oder mit Wasserstoff, das wird die Zukunft zeigen, aber das Transportmittel Auto wird weiter und mehr genutzt werden als je zuvor.

Salzburg darf sich glücklich schätzen, eine so fabelhafte Möglichkeit des Verstauens der Fahrzeuge im Berg zu haben. Wo gibt es das, trockenen Fußes von der Garage in das Festspielhaus zu gehen, in ein Haus, das das ganze Jahr bespielt wird und in welchem alle Bevölkerungsgruppen sich der Kunst erfreuen? Der Zugang in die Altstadt ohne Mönchsberggarage ist kaum vorstellbar. Zudem bietet sie vielen Dauerparkern einen sicheren Platz.

Unter vielen weiteren Argumenten möchte ich noch eines erwähnen: Wer nicht fit ist, dem vergeht die Nutzung von Öffis. Öffis sind wichtig und richtig und sollen bestmöglich genutzt werden, aber es gibt Grenzen, weswegen der Individualverkehr seinen Platz haben muss. Das Argument, der Ausbau der Garage sei nicht mehr zeitgemäß, ist wohl ein moderner Slogan, der ohne Nachdenken ausgesprochen wird. Diese Leute denken wohl nur an sich, weil sie vermutlich noch radfit und gut zu Fuß unterwegs sind.

Dass es während der Bauzeit Störungen der Idylle geben wird, ist wohl nicht zu vermeiden. Jeder hat schon mal eine Baustelle um sich oder am Arbeitsplatz gehabt und musste dies im nachbarschaftlichen Sinne oder im Sinne des Gemeinwohls ertragen.



