Garagenausbau kann nicht ausgeglichen werden

Herr Vizebürgermeister Auinger, ich bin echt empört über Ihr Ansinnen, eine mutwillige Zerstörung von Natur und Kulturgut durch den Ausbau der Mönchsberggarage mit lächerlichen Ausgleichsmaßnahmen wieder gut machen zu wollen. Dafür gibt es keinen Ausgleich!

Schon das jetzige Bauprojekt, nämlich der unnötige Kreisverkehr vor dem Haus der Natur zeigt, dass in Salzburg dem Auto alles geopfert wird. Denn der Verkehr, den sie damit weiter durch die Innenstadt leiten, fließt dann genau dort, wo Sie von einer Begegnungszone sprechen. Wem wollen Sie da begegnen außer Autos?

Bitte, stellen Sie sich jetzt mit den Kollegen aus der Stadtregierung an die Ecke Münzgasse/Griesgasse und versuchen Sie sich zu unterhalten, Sie verstehen Ihr eigenes Wort nicht, vor lauter Lärm. Und das aber am Anfang der sehr teuren, verkehrsberuhigten Griesgasse!

Bitte überdenken Sie Ihre Aussagen noch einmal und helfen Sie mit, die Innenstadt von Autoverkehr zu befreien und den Bau der Mönchsberggarage abzusagen. Ich appelliere an ihre politische Weitsicht und an Ihren Mut zu echten Veränderungen! Damit könnte die SPÖ tatsächlich an Glaubwürdigkeit gewinnen!



Elisabeth Müllner, 5020 Salzburg