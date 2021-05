Garagenausbau nützt der Stadt

Zum Leserbrief "Den Verkehr ganz neu denken" vom 3. Mai 2021: Persönlich fahre ich als Salzburger am liebsten bei schönem Wetter mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter in die Stadt, freue mich jedoch, dass ich bei schlechtem Wetter umweltbewusst mit einem Hybridauto in die Mönchsberggarage fahren kann. Statt an der Alpenstraße ein Parkhaus würde ich dort eher einen Wohnbau errichten. Persönlich bin ich glücklich, dass der Beschluss des Gemeinderats umgesetzt wurde und nun beim Rotkreuz-Parkplatz ein Kreisverkehr gebaut wird. Gerade wir als Salzburger wollen nicht, vor allem in Zeiten der Pandemie, mit einem überfüllten Bus in die Stadt fahren. Die Stadt Salzburg soll nicht ein Museum werden. Die Geschäfte in der Stadt Salzburg leben nicht von den Busgästen, sondern von zahlungskräftigen Touristen, die mit ihrem Auto in die Mönchsberggarage oder auf den Rotkreuz-Parkplatz fahren.

Viele Städte der Welt beneiden uns um unsere Hausberge mit den vorhandenen bzw. noch möglichen Garagenplätzen.



Alexander Kurz, 5020 Salzburg