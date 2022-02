Garagenerweiterung bringt viele Vorteile

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Salzburger Parkgaragen Gesellschaft möchte ich zum Leserbrief von Frau Angelika Gasteiner folgendes richtig stellen: Der Aufsichtsrat hat am 20. 1. 2022 mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der von den Grünen entsendeten Mitgliedern den Baubeschluss für die Erweiterung der Mönchsberggarage nach intensiver Beratung der Projektziele, der aktualisierten Kostenschätzung, der Finanz- und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie des Status der behördlichen Bewilligungsverfahren gefasst.

Die Erweiterung der Altstadtgarage im Mönchsberg dient auch dazu, die historischen Altstadtplätze von parkenden Autos freizumachen und gleichzeitig den Altstadtbewohnern, den Mitarbeitern/-innen und Gewerbetreibenden eine sichere Parkmöglichkeit in Form einer Quartiersgarage anzubieten. Gerade der Sommer 2021 mit extremen Verkehrsüberlastungen in der Neutorstraße und Maxglaner Hauptstraße an jedem zweiten Tag hat gezeigt, dass die Vollauslastung der Altstadtgarage für viele innerstädtische Verkehrsprobleme verantwortlich ist. Der Rückstau aus der Garage könnte mit der Erweiterung vermieden und der innerstädtische Parksuch-Verkehr, der bis zu 40% in diesen kritischen Monaten ausmacht, in geordnete Bahnen gelenkt werden. Die Parkgaragengesellschaft ist und war immer aufgrund einer vorausschauenden und risikoarmen Geschäftspolitik in der Lage, große Investitionsvorhaben aus eigener Kraft und ohne finanzielle Zuschüsse durch Stadt und Land zu finanzieren. So gelang etwa die Ausfinanzierung der Bahnhofsgarage, trotz doppelt so hoher Baukosten je errichteten Stellplatz und deutlich höheren Finanzierungskosten innerhalb von 18 Jahren. Genau dieser Finanzierungszeitraum von unter 20 Jahren ergibt sich auch für das aktuelle Erweiterungsvorhaben und liegt damit deutlich unter dem Wert von 30 Jahren für vergleichbare Projekte.

Auch wenn wir nicht verhindern können, dass es in der direkten Umgebung rund um den Krauthügel während der ca. 22-monatigen Bauphase zu Einschränkungen durch den Baustellenverkehr kommen wird, werden wir versuchen, diese so gering wie möglich zu halten. Das Landschaftsschutzgebiet am Krauthügel wird nach Abschluss der Bauarbeiten aufgewertet, es entsteht eine Magerwiese, die noch mehr Pflanzen und Tieren einen Lebensraum bietet.





Dr. Christoph Fuchs,, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SPG5020 Salzburg