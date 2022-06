Gas - Ja oder Nein?

Die im Leserbrief von Peter F. Lang angeführten Überlegungen blenden allerdings einen wesentlichen Aspekt aus: die Folgeschäden der Treibhausgasemissionen, welche mit der Nutzung von Erdgas verbunden sind. So rechnet die Biden-Regierung derzeit mit jährlichen Schäden von mehr als 120 USD/t CO2e - Tendenz dieser Zahl (der "social cost of carbon") steigend. Um diese Schäden zukünftig zu vermeiden, wird intensiv an der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre gearbeitet. Derzeitige Kosten für eine sichere langfristige Entnahme: rund 600 USD/t. Angestrebt wird ein Betrag von rund 100 USD/t bis 2050. Wie drückend die Schäden mittlerweile geworden sind, verdeutlicht folgende Maßnahme der Allianz-Versicherung: "Kehraus scheint nun die Allianz-Versicherung zu machen, die offenbar Hunderte Mittelständler als Kunden loswerden will. Die verlören so den Schutz gegen Feuer, Sturmschäden und Betriebsunterbrechungen. Das berichtet Herbert Fromme in der "Süddeutschen Zeitung" mit Bezug auf Versicherungsmakler. "Wir haben für mehrere Hundert Kunden Erhöhungen, in Einzelfällen bis 400 Prozent", sagt einer aus der Zunft. Es geht um Betriebe unter 500 Millionen Euro Umsatz. Eine Allianz-Sprecherin erklärt, man wolle sich nicht von Kunden trennen, aber seit 2018 hätten Versicherer im Sachgeschäft mit Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft mehr als fünf Milliarden Euro Verlust gemacht". Solange wir global nicht Netto-Nullemissionen erreichen, wird der Druck, angetrieben von der fortschreitenden Erwärmung, immer größer werden. Deshalb werden kühle Rechner wie der ehemalige Governor der Bank of England Mark Carney nicht müde, auf die wirtschaftliche Notwendigkeit von möglichst raschen Emissionsminderungen der Treibhausgase hinzuweisen.





Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien