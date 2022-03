Gas- und Öl -Abhängigkeit von Russland

Vonseiten der Regierung und der Industrie wird die große Abhängigkeit von russischem Gas und Öl bejammert. Man begründet damit die zögerliche Haltung bei den Sanktionen gegen das russische Terrorregime. Dabei könnte man auch durch Einsparungen diese Abhängigkeit reduzieren. Wo bleiben die Vorgaben und Maßnahmen der Regierung? Jeder einzelne Bürger könnte seinen Beitrag leisten. Zwei Grad niedrigere Raumtemperatur bringen 12%, unnötige Autofahrten bis zu 20%, energiesparende Maßnahmen (z.B. Rollläden vor Fenstern) 20% usw.

Ich weiß, wovon ich schreibe, da ich im vergangenen Winter etwa 50% Energiekosten eingespart habe. Dass ich an manchen Tagen einen Pullover und Socken in der Wohnung tragen musste, hat mich wenig gestört und manchmal an die Nachkriegsjahre erinnert, wo wir oft weniger als 18° Raumtemperatur hatten und trotzdem nicht erfroren sind. Meine Einkäufe erledige ich zu Fuß oder/und mit Öffis (steigere dadurch meine Fitness) oder koordiniere sie mit Nachbarn.

Der angenehme Nebeneffekt war und ist, dass mir gestiegene Energiepreise wenig Kopfzerbrechen machen und ich einen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Außerdem möchte ich nicht aus Bequemlichkeit mit meinen Steuern (Ausgleichszahlungen für gestiegene Energiekosten) einen katastrophalen Eroberungskrieg finanzieren.

Wir hätten es sogar in der Hand, die Sanktionen noch zu verschärfen und Einreiseverbote für Angehörige der russischen Armee in die EU, GB und in die USA zu verhängen. Aber wer macht da schon mit, wenn es um die eigene Bequemlichkeit und Gewohnheiten geht?







Hans Kaiser, 8323 St. Marein bei Graz