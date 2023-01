Irgendwie komm ich mir verhöhnt vor. Da wird uns monatelang vorgepredigt, dass die Strompreise am teuren Gaspreis hängen (Merit-Order) und jetzt, wo die Gaspreise sinken, wird diese Reduktion nicht an die Kunden weitergegeben, da man jetzt plötzlich an langfristige Verträge gebunden ist. Liebe Energieversorger, der erste April scheint bei euch täglich zu sein.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen