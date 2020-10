Gastein hat einen Geisterbahnhof

Es ist ernüchternd: Der beeindruckende, aus der Kaiserzeit stammende Bahnhof in Bad Gastein ist zu einem Geisterbahnhof geworden: In der wunderschönen Kassenhalle steht nur ein Fahrscheinautomat und an der geschlossenen Personenkasse befindet sich der Hinweis: "Fahrscheine sind im (ca. 500 m entfernten) Kur- und Tourismusverband erhältlich." Kundenfreundlich? Sicher nicht!

Die Lösung zeichnet sich aber klar ab - erst kürzlich nämlich erklärte ÖBB-Generaldirektor Matthä programmatisch: "Ein Bahnhof ist eine Mobilitätsdrehscheibe." Ja, richtig. Vielleicht gelingt es also, hier in Kooperation mit der Gemeinde und dem Verkehrsverbund ein Pilotprojekt zu starten und eine Mobilitätszentrale für Bahn, Bus, Taxi, Seilbahnen und Fahrrad-Vermietung zu errichten, verbunden mit einem Service-Point, wo man auch Lebensmittel einkaufen, einen Zahlschein abgeben oder ein Packerl aus einer Postbox holen kann.



Dr. Karl Schambureck, 5020 Salzburg