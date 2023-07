Gastgärten nehmen zu viel Platz ein

Jahr und Tag tätige ich in der Linzer Gasse meine Geschäfte. Ich bin wie viele Einheimische dort gelegentlich mit dem Rad unterwegs. Wer jene verdrängt, die auf dem Rad unterwegs sind, verdrängt und verärgert die noch in der Innenstadt Lebenden, die die Geschäfte außerhalb der Saison am Leben halten.

Mit jedem Tag scheint eine Tischreihe mehr aus den Gastgärten zu wachsen. Wer nun die Gastgärten den einstmals freien Raum einnehmen lässt, fördert kein gedeihliches Miteinander. Jene, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind, werden auf immer engerem Raum zusammengepfercht. Wenn die Aggression wächst und es zu Konflikten kommt, seien diese die Schuldigen. So leicht möchten es sich die Verantwortlichen machen. Irgendjemand scheint das alles unbekümmert zu genehmigen. Wer alles dem Geschäft unterordnet, braucht sich nicht zu wundern, wenn die rechte Altstadt auch noch ausstirbt.

Mein Vorschlag: Höchstens ein Drittel der Gassenbreite für die Gastgärten, damit die dort noch Wohnenden nicht vertrieben werden. Denn wir werden nicht zurückkommen.



Anne Siegetsleitner, 5020 Salzburg