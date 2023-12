Gastronomiebetriebe befürchten massive Einbußen

Der Obmann der Sparte Hotellerie in der Wirtschaftskammer Salzburg, Georg Imlauer, selbst Inhaber von Hotels und Restaurants an der Rainerstraße, befürchtet massive Einbußen der Geschäftstätigkeit, so wie auch noch weitere 45 Gastronomiebetriebe in deren Umkreis. Die leben auch vom Massentourismus und der Besuch von Gästen mit Bussen wird dann unmöglich gemacht. Es ist auch zu befürchten, dass sich Bauschäden an den großen Gebäuden links und rechts der wichtigsten und größten Straße der Stadt ereignen.

Was machen die S-Link-Projektgesellschaft und die Politiker? Sie versuchen zu kalmieren und behaupten dreist, die U-Bahn bringe eine Aufwertung. Im Schönreden und Gutheißen sind die sehr gut, aber ein Projekt, das von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt wird, bringt kein Glück und keinen Erfolg und schon gar keine Aufwertung! Das soll mir bitte einmal einer erklären.

Josef Blank, 5061 Elsbethen