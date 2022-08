Gasvorräte in Österreich?

Krisen sind da um bewältigt zu werden, Schlechtreden, Jammern und Panikmache sind hier kontraproduktiv, was in Krisenzeiten gebraucht wird, ist das Suchen und Finden von Lösungen. Und bezüglich der benötigten Erdgasmengen in nächster Zeit gibt es eine entsprechende Lösung. Es gibt in Österreich ausreckende Lagerstätten mit Erdgas und das angeblich für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Allerdings ist das Verfahren zur Gewinnung dieser Erdgasmengen umstritten, da es sich hier um eine Fracking-Methode handelt, die für die Umwelt ungünstig ist. Also wäre diese Methode prinzipiell anzulehnen. Nun hat aber die montanistische Universität in Leoben eine Fracking-Methode erfunden, die für die Umwelt nicht schädlich sein soll. Was ist also besser? Die eigenen Erdgaslagerstätten unter Berücksichtigung neuer Fracking-Methoden selbst zu nützen oder sich komplett vom Ausland abhängig zu machen? Die Grenzen der Globalisierung haben uns sowohl die Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine aufgezeigt.







Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, Wirkl. Hofrat d. NÖ Landesregierung i.R., 1020 Wien