Gaza nach dem Krieg

Ich frage mich, wie Israel im Gazastreifen ohne Besetzung ein gedeihliches Gemeinwesen zustande bringen soll. Erste scheint Netanjahu doch nicht zu wollen. Aber allein die Kosten für den Wiederaufbau, den er offenbar anstrebt, würden enorm sein und da nun nicht anzunehmen ist, dass der Terroranschlag dazu angetan ist, die Israelis für eine Finanzierung zu gewinnen, die umfangreich genug ist, um die Palästinenser ihrerseits die Opfer dieses Krieges vergessen zu lassen und die Beziehungen wesentlich zu verbessern, wird dieser bestenfalls halbherzig geschehen und die Bedrohung, wenn man nicht zumindest alle Einfuhren nach Gaza kontrolliert, was die Souveränität Gazas mehr als infrage stellt, wird für Israel nur eine zeitlang geringer sein. Ein paar Schiffsladungen reichen aus, um den Gazastreifen wieder zu dem zu machen, was er vor dem 7. Oktober war. Und selbst wenn der Aufbau einer militärischen Bedrohung ein paar Jahre dauern würde, so können die Israelis doch nicht zulassen wieder mit einer ähnlichen Gefahr konfrontiert zu sein. Waffen gibt es in der arabischen Welt jedenfalls genug und Kämpfer für die Palästinensische Sache werden sich nach dem Vorgehen Israels ebenfalls finden lassen.



Matthias Hofer, 5020 Salzburg