Geben wir Müttern und Kindern die notwendige Zeit

Ganz herzlichen Dank Frau Susanne Spannring für ihren Leserbrief zur Kinderbetreuung. Zuwendung, Freude am Familienleben, ein Mitwachsen-Dürfen bei jedem Entwicklungsschritt des Kindes, die Stillperiode, das gemeinsame Zusammenwachsen, das In-diese-Welt-Einführen des Kindes nach den Vorstellungen der Mutter und nicht einer fremden Person, die unter Umständen andere Prioritäten als die Mutter hat, sind nur etliche Fragen, die man sich als Mutter stellen soll, ob mein Kleinkind - und das womöglich schon als Säugling - in fremde Hände gegeben wird. Dass es finanzielle Notsituationen gibt, ist bei den heutigen Umständen und der hohen Diskrepanz Lebenshaltungskosten und Durchschnittsverdienst - ein Mann kann eine Jungfamilie oft nicht mehr alleine bei diesen Kostenexplosionen versorgen - Faktum!

Der Staat wird sich überlegen müssen, ob er Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, junge Staatsbürger haben will, die ein hohes Maß an Ethik, an Gemeinschaftsgefühl, Verantwortung, Feingefühl, Motivation und Arbeitswillen in die Gemeinschaft einbringen wollen. Diese Werte und noch viel mehr müssen aber vermittelt werden können, das braucht seine Reifezeit. Das Resultat haben wir ja durch die Straßenkinder und deren Probleme und umgekehrt.

Geben wir den Müttern und den Kindern die notwendige Zeit, aber auch die notwendige finanzielle Absicherung, eine durchlaufende Pensionseinzahlung, vor allem aber eine volle Unterstützung beim Wiedereinstieg in das Arbeitsverhältnis mit verschiedenen Modellen, dann werden wir keine Nachwuchsprobleme mehr haben und zugleich hoch qualifizierte ausgereifte Mitarbeiter und Mitbürger, die an einem gemeinsamen Volks-, Klima-, Ökologie- und Ökonomie-Weltumbau mitarbeiten wollen. Lenken wir diverse "Hilfsgelder" lieber zu den bedürftigen Müttern um.



Toni Wimmer, 5672 Fusch