Im Wahlprogramm der ÖVP zu lesen: "einfache Entnahme von Beutegreifern". Nicht zu fassen - von all den täglich zu verdauenden Katastrophenmeldungen ist die Rückkehr des Wolfs anscheinend ganz oben anzusetzen. Statt darüber froh zu sein, dass in unseren Wäldern wieder eine natürliche Auslese stattfinden kann und der Saubermacher der Natur, der Wolf, zurückkommt, verbreitet man Hass und Wut auf den Beutegreifer, die Gebrüder Grimm lassen grüßen.

Was anderswo funktioniert, auch in vielen Alpenregionen, hierzulande scheint das viel zu kompliziert. Nämlich die Art und Weise der Bewirtschaftung der Almen zu überdenken und eine echte Behirtung der Almen anzustreben. Vermindern würde sich dann auch die Anzahl der entlaufenen, abgestürzten und verletzten Schafe. Wir holen das Gewehr, wenn die Wölfe Schafe nicht von Wild unterscheiden können - oder ist ihnen das Wild auch nicht vergönnt wie kürzlich in Kärnten? Große Entrüstung darüber, dass ein Wolf ein Reh gerissen hat, gehört das den Jägern?





Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael