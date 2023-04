Gebt den Bienen eine Chance

Am Dienstag, 18. April, auf dem Weg durch die Stadt Salzburg musste ich leider feststellen, dass alle Aufrufe zum Schutz der Insekten vergeblich sind. Kaum dass ein wenig Grün mit den ersten Wiesenblumen versucht, sich aus der Winterruhe zu erheben, wird auch schon ratzeputz alles gemäht.

Die Wiese vor der AK durch den Hausmeister und die Grünflächen in der Sterneckstraße beim Business Boulevard durch die städtische Brigade. Löwenzahn und Kriechender Günsel hätten mit ihren Blüten eine erste Bienennahrung abgegeben. Schade, das will der Mensch nicht, wo kämen wir denn da hin, wenn die Natur einfach so tut was nötig ist.



Gerhard Rauch, 5023 Salzburg