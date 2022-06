Gebt den Kindern ihr Stück Au zurück

Wenn es der Wunsch dieser Landesumweltanwaltschaft und der Personen, die sich über den kleinen "bike park" aufgeregt haben, war, Horden von traurigen, weinenden Kindern zu verursachen, dann: Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben es geschafft!

Kaum wurde angekündigt, dass die Strecke zurückgebaut werden muss, ist auch schon alles weg. Die Kinder und Jugendlichen stehen jetzt da ohne Alternative. Noch nicht mal bis nach den Sommerferien hat man gewartet.

Unfassbar, wie wenig sich um die Interessen von Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt gekümmert wird. Und wenn man schon den Umweltschutz als Argument heranzieht, dann machen Sie bitte auch den Spielplatz und die kleine Brücke daneben weg, diese sind ein viel größerer Eingriff in die Natur als ein paar plattgeklopfte Hügel. Dann haben wenigstens die ganz Kleinen auch keinen Platz mehr zum Austoben. Gerechtigkeit muss sein. Jetzt können die Frauen mit ihren Hunden wieder in Ruhe spazieren gehen.

Ich habe dort sehr, sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbracht, weil sie zu klein sind, um allein hinzufahren, und niemals wurden Schlangen überfahren oder Spaziergänger angepöbelt. Gepöbelt haben nur die "Damen" mit ihren Hunden.

Es wäre schön, wenn die SPÖ mit ihrem Vorschlag, das Stück aus dem Landschaftsschutz herauszunehmen, noch Erfolg hätte und die Kinder ihr kleines Stück Au zurückbekommen.



Nicole Kremer, 5020 Salzburg