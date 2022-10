Gebt der Jugend eine Chance, sich in der Natur zu bewegen

Ich stimme dem Leserbrief von Frau Gabriele Reiter vollinhaltlich zu und möchte ergänzen, dass Umweltschutz ein hoch einzuschätzendes Thema ist, dem sich niemand verschließen soll und will. Zu Recht gibt es Behörden und Vorschriften, die die Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema schaffen. Ziel sollte immer der Schutz des Menschen sein, Umweltschutz liefert einen wesentlichen Beitrag dazu. Bei der Radstrecke in der Au scheint nun etwas aus dem Ruder zu laufen, zumal man aus dem vorangehenden Fall in der Josefiau offenbar nichts gelernt hat.

In beiden Fällen werden Regulatorien über das eigentliche Ziel gestellt und somit tatsächlich gegen die Interessen der Schutzbedürftigen angewendet. Auch passiert wieder etwas, wofür die Bevölkerung schon längst kein Verständnis mehr hat, nämlich das Herumschieben von Zuständigkeiten (Stadt versus LUA) und juristisches Geplänkel - warum braucht es hier eine Anzeige, eine Lösung ließe sich schneller ohne finden. Unter den Aufgaben gemäß LUA-G ist auch die Vermittlung in Konfliktfällen aufgezählt (und nicht das Herbeiführen von solchen). Also ein Appell an alle Beteiligten - lasst die Vernunft und nicht die Bürokratie sprechen. Leider geht die Fähigkeit, Vorschriften in der Praxis sinnvoll anzuwenden und auch umzusetzen, zunehmend verloren, da sind Hausverstand und Fingerspitzengefühl ebenso gefragt wie juristische Fachkenntnis. Unter Dr. Stüber wäre sicherlich schon eine Lösung im Sinner aller Beteiligten gelungen.

Das Verbieten einer Sportart (die hier schon seit Jahrzehnten ausgeübt wird) in diesem Bereich zwischen Autobahn, Messezentrum, Parkplätzen ist eindeutig eine Verfehlung des ursprünglichen Ziels - Umweltschutz im Sinne der Menschen. Wollen Sie wieder eine hanebüchene Schreibtisch-Lösung wie in der Josefiau herbeiführen? Ich habe mich auch bei verschiedenen anderen Naturschutzgebieten schon wirklich gewundert, was da alles unterwegs ist (Mountainbiker, Skifahrer, Motorräder etc.), dort gibt es aber offenbar eine andere Sichtweise dazu oder eine örtliche Lobby. Ich denke, wir haben jede Menge andere Probleme zu lösen - z. B. Löschschaumchemikalien im Lieferinger Grundwasser. Also liebe Behörden, besinnt euch auf eure eigentlichen Aufgaben, für die Bevölkerung da zu sein, dazu gehört auch, ihr zuzuhören. Gebt der Jugend eine Chance, sich verantwortungsvoll in der Natur zu bewegen und schafft allenfalls die notwendigen Voraussetzungen dazu, andernfalls gibt es hier (wieder) nur Verlierer.



Wolfgang Korent, 5020 Salzburg