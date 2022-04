Geburtenzahl ist in Tamsweg zu niedrig

Zwar verstehe ich den Wunsch des Lungaus, auch in Tamsweg eine vollständige Geburtshilfe anbieten zu wollen. Doch dieser Wunsch ist unerfüllbar, da die Geburtenzahl zu niedrig ist. 365 Geburten pro Jahr sind als untere Grenze nicht ohne Grund die Voraussetzung für den Betrieb einer Geburtenabteilung. In Tamsweg gibt es aber nur 180 bis 200 Geburten im Jahr, also gerade etwa jeden zweiten Tag. Solange es Normalgeburten sind, wird jede tüchtige Hebamme damit zurechtkommen, übrigens wie seinerzeit in Mittersill mit vergleichbarer Inzidenz.

Sobald aber ärztliche Hilfe gebraucht wird, wird es schwierig. Selbst wenn es gelänge, erfahrene Kollegen nach Tamsweg zu locken, werden diese mangels Praxis an Erfahrung einbüßen müssen. Auch Ausbildungen, die ein essenzieller Bestandteil einer Spitalsabteilung sind, wären nicht möglich. Daran können keine Ausnahmegenehmigung und kein LH-Stv. etwas ändern.

Statt hier einer Chimäre nachzujagen und werdenden Müttern vorzumachen, sie wären hier nach dem letzten Stand der Wissenschaft versorgt, sollten die Verantwortlichen ehrlich eingestehen, dass das so nicht möglich ist. Dann kann die mündige Schwangere selbst entscheiden: Hausgeburt, Hebammenzentrum oder eine vollwertige Geburtshilfe! Bei absehbaren Risikogeburten muss die Verlegung sowieso beizeiten erfolgen.



Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee