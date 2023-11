Gedanken zur Lohn-Preis-Spirale

In den Jahren zwischen 2000 und 2021 hat sich die durchschnittliche Inflation um durchschnittlich etwa zwei Prozent bewegt (zwischen 0,5 Prozent und 3,3 Prozent). Im Sommer 2021 begann eine steigende Inflation. Ursachen waren die Corona Pandemie und die Ukrainekrise sowie die daraus folgenden Probleme in Produktion und Lieferung, was wiederum zu Preissteigerungen geführt hat. Außerdem haben sich in diesem Zeitraum die Energiekosten wesentlich verteuert. Diese Faktoren habe in der Folge zu einem exorbitanten Anstieg der Inflationsrate auf 11,2 Prozent im Jänner 2023 geführt. Allerdings war die Entwicklung anschließend durch Beruhigung am Produktions- und Liefersektor deutlich rückläufig. Das hat zu einem Rückgang der Inflationsrate im Oktober dieses Jahres auf unter sechs Prozent geführt. Die Forderung, Lohnsteigerungen auf Basis der, statistisch gesehen, kurzfristigen "Ausreißer" nach oben anzusetzen, ist insofern problematisch, als diese Lohnsteigerungen auf Dauer erhalten bleiben, und somit einen Baustein für weitere Inflationserhöhungen bilden. Wesentlich sinnvoller erscheinen Lohnerhöhungen auf Basis der wieder eingependelten Inflationsrate, gekoppelt mit Einmalzahlungen als Ausgleich für die (kurze) Inflationsspitze. Was den sprachlichen Umgang von Funktionären in dieser Sache betrifft, (damit kann er … gehen), erübrigt sich jeder Kommentar insofern, als damit die gesamte Aussage nicht ernst genommen werden kann.



Mag. Rudolf A. Lanzenberger, 5500 Bischofshofen