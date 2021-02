Gedanken zu Beginn des zweiten Semesters

Ich habe jede Menge Verständnis dafür, dass jetzt oft und viel über die schwierige Situation von Kindern und Jugendlichen gesprochen wird - und dass es in diesem Zusammenhang viele berechtigte Sorgen gibt. Aber ich kann es nicht mehr hören, wenn von einer "lost generation" geredet wird und davon, dass nicht mehr aufzuholen ist, was versäumt wurde! Wir müssen alle zusammenhelfen und Mut machen, den jungen Leuten unter die Arme greifen, sie unterstützen und fördern - und sie nicht entmutigen! Kinder und Jugendliche brauchen Optimismus und Kreativität, Unbeschwertheit und Humor. In unserem Land gibt es hoffentlich viele Erwachsene, die das auch so sehen und ihren Beitrag leisten - in den Schulen und darüber hinaus!







Birgit Fingerlos, 5571 Mariapfarr