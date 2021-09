Gedanken zu Corona

Ich bin Arzt, nach reiflicher Überlegung und Sichtung der verfügbaren seriösen Daten geimpft und heilfroh darüber, weil ich schon gute Freunde an diese Krankheit verloren habe und in meiner Praxis mit unglaublichsten Long Covid Symptomen konfrontiert bin. Nach den Daten seriöser Statistiken halte ich die Impfung für den harmlosesten und effektivsten Damm gegen die Pandemie. Und 95 Prozent von uns werden langfristig nur die Wahl haben, entweder die RNA des Spikeproteins über die Impfung zu nehmen und zu vermehren oder als Ungeimpfte(r) die RNA des ganzen Virus und den zu vermehren, mit all den Folgen.

Gleichzeitig bin ich nicht glücklich über die Art und Weise, wie der Druck auf Ungeimpfte ausgeübt wird. Es gibt da viele Menschen, die ich sehr achte, denen es wichtig ist, keine Gefahr für Andere zu sein und sich auch permanent testen und auf diese Art und Weise achtungsvoll mit sich und ihrer Umwelt umgehen und sich aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen vor der Impfung fürchten. Daher bin ich für die Beibehaltung der 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht in Geschäften für alle. Uns allen wünsche ich, dass die Vernunft so weit trägt, dass die vierte Welle flacher wird als die vorigen drei - Hoffnung habe ich leider wenig.

D.I., Dr.med. Hans Finder, 5023 Salzburg