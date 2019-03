Gedanken zu einer autofreien Altstadt

Wenn ich etwas zu reden hätte und eine Milliarde Euro geschenkt bekäme, würde ich sofort Folgendes veranlassen:

a.) Planung und Bau der Verlängerung der Lokalbahn bis zur Staatsbrücke;

b.) Einbindung der Anschlussbahn zur Stieglbrauerei in den öffentlichen Verkehr und Errichtung von Haltestellen, wo Frequenz zu erwarten ist;

c.) Bau des totgeredeten Kapuzinerberg-Tunnels;

d.) sofortiger Beginn des Ausbaus der Parkplätze in der Mönchsberggarage und damit verbunden eine Sperre des Neutors;

e.) die Besetzung der bestehenden und zu errichtenden P&R-Plätze am Stadtrand mit Informationsbüros, zuständig für Beratung, Auskunft und Verkauf von Fahrausweisen, Hinweisen auf Sehenswertes und Veranstaltungen.

Endziel: verkehrsfreie und liebenswerte Altstadt. Ach, man wird ja noch träumen dürfen.

Konrad Wlcek, 5500 Bischofshofen