Gedanken zu einer Rezeptur

Bei meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich gerne Salben als "Magistralrezeptur" verschrieben um wirksam helfen zu können. Nicht alle Heilmittel sind schon als Fertigarznei vorhanden. In der derzeitigen "Coronalage" habe ich den Traum es möge durch eine "Mischrezeptur" für uns alle Beteiligten ein wirksames Heil- und Hilfsmittel entstehen. In unserem Staat leben wir (es sollte zumindest so sein) in einem föderalen Meinungspluralismus - und hier liegt der Gedanke zu (m)einer Rezeptur bei welcher diverse Wirkstoffe (Meinungen, wissenschaftlichen Tatsachen, Erfahrungen) verbunden werden unter Reduzierung störender Wirkstoffe (sogenannte Fakes = Lügen, verdrehte wissenschaftliche Ergebnisse) und weiterer Zugabe erprobter Substanzen (Hygiene, Maske, Abstand, Impfung). Dazu noch eine stimmige Dosis von Einsicht zu sozialer und emotionaler Kompetenz (Intelligenz) und Anerkennung unseres Allgemeinwohles mit seriösem Meinungsaustausch. Nicht fehlen darf eine Dosis an Überlegung und Beachtung ob die empfehlenden Wissenschaftler immer falsch liegen und politische Rattenfängerei die Lösung sein soll. Vielleicht wäre dies eine Mischung zum Erfolg damit eine Pandemie zu einer Endemie wird und wir relativ kontrolliert mit dem Virus leben können.





Dr. Gasperl Hans, 5531 Eben im Pongau