Gedanken zum Erhalt der Volksschule Schwarzstraße

Nach dem Gottesdienstbesuch im Salzburger Dom am Sonntag, den 29. 1. 2023 bin ich aus der Kirche gekommen und habe nur positive Gefühle in mir verspürt. Die Messe im sehr gut besuchten Salzburger Dom wurde vom Schulchor und einer dritten Klasse der VS Schwarzstraße gestaltet und von Dompfarrer Roland Rasser gelesen. Ich war einfach wirklich berührt - ja fast zu Tränen vor Freude- mit welchem Engagement sowohl Herr Dir. Sebald aber auch alle Lehrer dieser Schule hier arbeiten. Meine Tochter besucht die vierte Klasse und den Schulchor dieser wunderbaren Bildungseinrichtung und ich kann einfach nur nochmals hervorheben, dass dort Tag täglich großartige Arbeit geleistet wird und ich einfach nur unendlich dankbar bin, dass sie diese Schule besuchen darf.

Nachdem ich also wirklich selig vor Glück und unendlich dankbar von der Messe nach Hause gekommen bin, nehme ich mir die Zeitung zu Hand und meine ganzen positiven Gefühle waren weg. "Neue Bahn soll bis zu drei Milliarden Euro kosten" stand da ganz groß. In mir kamen plötzlich Gefühle wie pures Unverständnis und großer Hass auf. Wie kann man bitte als Politiker drei Milliarden Euro in die Hand nehmen und eine U-Bahn bauen? Den ersten Teil der Strecke kann man in zehn Minuten zu Fuß locker bewältigen. Und der Endausbau soll dann zum Königssee führen.... Erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Kinder dies noch erleben werden und zweitens frage ich mich, was wir Salzburger davon haben, wenn wir nun zum Königssee kommen? Und dann frage ich mich: unsere Politiker haben keine zehn Millionen Euro um die VS Schwarzstraße zu erhalten? Eine Bildungseinrichtung, wo mit so viel Liebe, Engagement und Herz gearbeitet wird und wovon unsere Kinder wirklich profitieren, soll geschlossen werden. Dies ist eine Schule, die zumindest von meiner Tochter, täglich so gerne besucht wird, eine Schule, in der religiöse Werte noch groß geschrieben werden, eine Schule, die viel mehr als eine Schule ist. Eine Schule, die nicht mehr sein wird, weil Luxusimmobilien gebaut werden.

Und dann sind all meine so positiven Gedanken plötzlich weg, aber ein anderer ist ganz präsent: ich persönlich werde im April sicher nicht zu Wahl gehen, denn wenn unsere Politiker solche Entscheidungen treffen, haben sie zumindest meine Stimme - und ich hoffe die Stimmen vieler anderen Eltern der VS Schwarzstraße - nicht verdient.





Anke Ranggetiner, 5020 Salzburg