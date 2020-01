Gedanken zum Klimawandel

Um das Klima zu retten und das CO 2 in der Atmosphäre zu verringern, gibt es eine entscheidende Forderung, und zwar Energiesparen. Zu diesem Zweck wollen unsere grün-bewegten Politiker uns das Autofahren verbieten, ebenso den Konsum von Fleisch und anderen tierischen Lebensmitteln und auch das Heizen der Wohn- und Arbeitsräume soll nur mehr elektrisch und sehr eingeschränkt erfolgen. Das heißt wir sollen im Winter bei max. 18 Grad in unseren Wohnungen frieren und auch den dabei entstehenden Schimmel in Kauf nehmen.

Solch hilflose Versuche werden den Klimawandel nicht beeinflussen, uns aber das Leben massiv erschweren. Ohne Mobilität gibt es keine Wirtschaft und kein Leben. Ohne tierische Lebensmittel bekommt der Mensch Mangelerscheinungen, die seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit immer mehr einschränken, und Frieren im Winter bringt Krankheit, wenn nicht den Tod.

Als Alternative drei Vorschläge für unsere Politiker:

Statt die Mobilität zu verbieten sollten wir alle Häuser auf Niedrigenergie- oder Passivhäuser umrüsten. Das ist relativ leicht umsetzbar, bringt einen stark erhöhten Wohnkomfort und spart enorm viel CO 2 , Geld und Resourcen.

Der zweite Vorschlag ist schon weit schwieriger durchzusetzen, weil hier Geld und Macht der internationalen Großkonzerne dahinterstehen. Durch Globalisierung und Freihandelsabkommen werden Produkte nicht mehr regional erzeugt, sondern in Billigst-Ländern. So fahren täglich zig- tausende riesige Containerschiffe rund um den Globus, verbrennen stündlich tonnenweise (hochgiftiges Schwer-) Öl, um dann die Container mittels Lkw quer durch die Kontinente zu karren. Wenn wir diese sinnlosen Transporte stoppten und wieder regional zu produzieren begännen, würden wir mehr CO 2 einsparen, als der gesamte Pkw-Verkehr in der Eu produziert.

Der dritte Vorschlag ist der mit Abstand wichtigste.

Unser Planet ist inzwischen katastrophal überbevölkert und wir wachsen immer rasanter weiter. Derzeit jährlich um 80 Millionen, das ist die Gesamtbevölkerung Deutschlands. Die Folgen sind Not und Elend, Krieg und Migration. Wenn es uns nicht gelingt, diese weltweite Bevölkerungsexplosion rasch zu stoppen und ein Gesundschrumpfen einzuleiten, dann sind Klima und Umwelt nicht mehr zu retten.

Das wäre die wichtigste Aufgabe der EU. Dafür müssten sich EU-Politiker mit aller Vehemenz einsetzen und jegliche Geld- und Wirtschaftshilfe zwingend an eine vernünftige Familien- und Bevölkerungsplanung binden.







Roland Kadir, 5020 Salzburg