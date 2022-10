Gedanken zum Österreichischen Nationalfeiertag

"Frieden ist nicht alles, ohne Frieden ist alles nichts.", bemerkte schon 1981 Willy Brandt, immerhin deutscher Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger. Unser Nationalfeiertag wird seit 1965 jährlich am 26. Oktober begangen, weil an eben diesem Tag zehn Jahre zuvor die österreichische Neutralität in Kraft getreten ist. Ist uns wirklich zum Feiern zumute?

Vielerorts rumort und brennt es. Kriegswirren, Klima-, Flüchtlings-, Teuerungs-, Energie-, Wirtschaftskrise etc. und nicht zuletzt die innerösterreichischen Korruptionsvorwürfe inklusive Schlammschlacht machen betroffen. Wenn dann in politischen Reden noch die scheinbare Bedeutungslosigkeit unserer Neutralität in Bezug auf den Krieg in der Ukraine (Wer neutral ist, nichts tut, macht sich mitschuldig) zur Sprache kommt, kann man schon stutzig werden, ist die immerwährende Neutralität doch mit Punkt und Beistrich in unserer Verfassung verankert. Ist unsere Verfassung inklusive der Neutralität wirklich nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht? Sind wir als kleines Land denn schon so fremdbestimmt? Haben wir gar nichts zu sagen? Unterliegen wir nur mehr den Kontrollen und Meinungen anderer Staaten bzw. der EU? Fragen über Fragen.

Wie ist das Stimmungsbild in der Bevölkerung zur Neutralität? Hört man sich um, kann man feststellen, dass sie nach wie vor als hohes Gut verstanden wird, das unter keinen Umständen aufgegeben werden darf, denn Neutralität wird mit Frieden in Verbindung gebracht. Frieden, ein hehres Wort und doch hört man es kaum mehr; es scheint aus unserem Wortschatz verschwunden zu sein. Stefan Zweig sagte einmal: "Einer muss den Frieden beginnen, wie den Krieg". Worauf warten? Den Wahnsinn stoppen! Ein Blick auf Massengräber und Soldatenfriedhöfe hilft dabei!



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf